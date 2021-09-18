Скопье, 18 сентября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Перепись населения Северной Македонии проходит успешно и без проблем, заявил министр юстиции страны Боян Маричич 17 сентября. По данным на 17 сентября, зарегистрированы уже около 900 тысяч граждан — скорость проведения переписи составила во второй половине месяца около 100 тысяч человек, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

V-2020.org Перепись населения будет проведена 344 регистраторами

По его данным, на выходных переписчики надеются достигнуть отметки в миллион зарегистрированных.

Маричич подчеркнул, что попытки хакеров помешать ходу переписи увенчались провалом. В последние дни был отмечен рост числа членов диаспоры, принявших участие в переписи в электронном формате. Министр заявил, что граждане начали испытывать доверие к процессу переписи, который проходит быстро и безопасно.