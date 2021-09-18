Москва, 18 сентября, 2021, 06:03 — ИА Регнум. Три случая, при которых ревакцинацию от коронавирусной инфекции необходимо пройти до установленного Минздравом РФ срока, перечислил 17 сентября кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Так, первую категорию лиц для досрочной ревакцинация составляют люди, которые в ближайшее время хотят выехать в другую страну с неблагополучной эпидобстановкой. Он отметил, что у таких пациентов должно пройти не менее пяти месяцев с момента последней инъекции.

«Если, например, у человека уже прошло пять или пять с половиной месяцев после прививки, и ему нужно поехать в те страны, где пандемия в полном разгаре, то, конечно, рекомендую до поездки успеть ревакцинироваться», — сказал иммунолог в интервью радиостанции Sputnik.

Крючков предупредил, что после ревакцинации следует выезжать за рубеж, выждав двухнедельный срок, иначе от процедуры не будет никакого эффекта. Кроме того, по словам эксперта, ревакцинацию досрочно требуется делать людям преклонного возраста, а также лицам с «отдельными выраженными иммунодефицитными состояниями».

Вместе с тем он добавил, что в других случаях, которые относится к большинству людей, ставить новую прививку раньше срока бессмысленно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится, что слишком частые и слишком ранние ревакцинации от COVID-19 представляют опасность для здоровья. 14 сентября глава группы разработчиков вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca Сара Гилберт заявила, что бустерные дозы вакцины от COVID-19 требуются пожилым и людям со слабым иммунитетом, а детям они не нужны.