Скопье, 18 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, 10 сентября подавший в отставку после пожара в модульном госпитале в городе Тетово, который повлек за собой смерть 14 пациентов и ранения ещё 12, продолжает выполнять свои обязанности. Несмотря на давление общественности и требование президента, отставка Филипче до сих пор не была принята премьер-министром.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Филипче 17 сентября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что не уходит от ответственности и вопросов, однако «система здравоохранения сложна и требует управления».

На вопросы журналистов о трагедии в Тетово Филипче заявил, что модульный госпиталь был введен в работу после проведения необходимой экспертизы, и что Северная Македония не может позволить себе отказы от системы модульных госпиталей в условиях массовой госпитализации пациентов с COVID-19. По его мнению, альтернативой этой системе может быть только итальянский сценарий, когда люди умирали в машинах скорой помощи, не дожидаясь приезда в больницу.

Всего в стране действуют 19 модульных госпиталей, построенных в 2020 году.