Токио, 18 сентября, 2021, 05:40 — ИА Регнум. На юго-западе Японии в результате прохождения тайфуна «Чанту» пострадали не менее пяти человек. Об этом 18 сентября сообщает агентство Kyodo.

John Bakharev Тайфун «Джеби» в Японии

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Тайфун, обрушившийся на территорию страны ночью, уже оставил без электроэнергии порядка семи тысяч домов в юго-западных префектурах. Также было отменено 33 внутренних авиарейса.

В настоящее время шторм перемещается в восточном направлении в районе западной префектуры Нара. В его эпицентре скорость ветра превышает 20 м/с, на порывах достигая 30 м/с.

По прогнозам метеорологов, в ряде юго-западных и центральных префектур страны в течение дня может выпасть до 300 мм осадков, что приведёт к затоплениям и угрозе схода оползней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, побережье северного японского острова Кюсю вечером 17 сентября накрыл тайфун «Чанту».