Лондон, , 05:36 — REGNUM Внешнеполитические приоритеты, в том числе Афганистан и Китай обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба госдепартамента.

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Блинкен поздравил Трасс с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Британии и особо отметил важность двусторонних отношений между США и Соединённым Королевством, нацеленных на поддержку демократии, основанной на правилах мирового порядка.

Политики обсудили общие внешнеполитические приоритеты, включая Иран, Афганистан и Китай. Кроме того, был поднят вопрос многосторонней приверженности сдерживанию климатического кризиса.

Напомним, Трасс была назначена на пост главы МИД Великобритании 16 сентября. Предыдущий глава МИД был уволен на фоне отпуска в период острой фазы эвакуации персонала британского диппредставительства в Афганистане.

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