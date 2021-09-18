Лондон, 18 сентября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Внешнеполитические приоритеты, в том числе Афганистан и Китай, обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Госдепартамента.

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Блинкен поздравил Трасс с назначением на пост главы внешнеполитического ведомства Британии и особо отметил важность двусторонних отношений между США и Соединённым Королевством, нацеленных на поддержку демократии, основанной на правилах мирового порядка.

Политики обсудили общие внешнеполитические приоритеты, включая Иран, Афганистан и Китай. Кроме того, был поднят вопрос многосторонней приверженности сдерживанию климатического кризиса.

Напомним, Трасс была назначена на пост главы МИД Великобритании 16 сентября. Предыдущий глава МИД был уволен на фоне отпуска в период острой фазы эвакуации персонала британского диппредставительства в Афганистане.