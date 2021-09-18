Берлин, 18 сентября, 2021, 04:55 — ИА Регнум. План по созданию сил быстрого реагирования в Европе предложит Германия к концу октября Евросоюзу, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бундестаг. Германия

При этом она подчеркнула, что план не предусматривает автономию Евросоюза от США.

«Могут возникать ситуации, когда мы имеем иные интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны уметь действовать своими силами», — рассказала Крамп-Карренбауэр.

Также глава немецкого министерства обороны добавила, что задумывалась об уходе в отставку после прихода радикалов к власти в Афганистане. Она добавила, что все же решился остаться на своей должности и продолжить борьбу, чтобы не допускать подобного в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС создать собственный оборонный союз, чтобы не зависеть от Соединенных Штатов. По ее мнению, события в Афганистане показали противоречия внутри НАТО, а также дееспособность стран Евросоюза.