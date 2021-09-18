Сеул, 18 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2087 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

HeungSoon Южная Корея

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Отмечается, что 2047 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что в стране уже второй день подряд выявляют более двух тысяч инфицированных в сутки. При этом уже 74 дня в республике выявляют более тысячи заболевших ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 284 022. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2394 человека.