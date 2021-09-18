Фучжоу, Китай, 18 сентября, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Крупнейший производитель автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Китае Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) объявил о рамочном соглашении с немецким химическим гигантом BASF по решениям для аккумуляторных материалов, включая катодно-активные материалы (CAM) и переработку аккумуляторов, сообщает агентство Синьхуа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электромобиль

Сотрудничество, направленное на развитие устойчивой цепочки создания стоимости аккумуляторов для поддержки локализации CATL в Европе, поддержит приверженность обеих компаний глобальной углеродной нейтральности. Благодаря партнерству с BASF, крупнейшим поставщиком химических веществ для автомобильной промышленности, китайский аккумуляторный гигант стремится улучшить свои европейские сервисные возможности за счет развития локализованной сети переработки аккумуляторов и надежной цепочки поставок сырья в регионе.

Китайская компания открыла производство в немецкой земле Тюрингия в 2019 году. Ожидается, что проект начнет функционировать к концу этого года, чтобы обеспечить автомобильные аккумуляторы для стремительно растущего рынка транспортных средств на новой энергии в Европе.

«Партнерство с BASF является еще одним важным шагом на пути нашей локализации в Европе. Благодаря инновационной аккумуляторной технологии CATL и глубокому опыту BASF в области материалов мы еще больше расширим наши возможности по поддержке наших клиентов по всему миру и ускорим глобальное стремление к углеродной нейтральности», — сказал президент CATL Чжоу Цзя.

Объединение сильной позиции BASF в качестве ведущего поставщика катодно-активных материалов с опытом CATL в области литий-ионных аккумуляторов ускорит инновации и формирование устойчивой цепочки создания стоимости аккумуляторов по всему миру, сказал Маркус Камиет, член совета исполнительных директоров BASF.

Компания CATL со штаб-квартирой в городе Ниндэ провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщила о росте чистой прибыли на 131,45% в первой половине 2021 года на фоне бурно развивающегося рынка автомобилей на новой энергии (NEV).