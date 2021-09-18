Канберра, , 04:13 — REGNUM Правительство Австралии понимает решение Франции отозвать посла для консультаций, заявила глава австралийского МИД Марис Пейн газете The Australian.

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По ее словам, Канберра понимает, что французская сторона разочарована решением Австралии заключить контракт на поставку атомных подлодок с США. При этом Пейн выразила надежду, что с Парижем все же удастся наладить конструктивный диалог и продолжить сотрудничество по другим вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США выразили сожаление о решении Франции отозвать посла в Париж для консультаций. При этом Вашингтон намерен продолжить переговоры с Парижем для устранения разногласий.

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