Тегеран, 18 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 17 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 116 436, причем 364 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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"Еще 364 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 116 436», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 17 605 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2537 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 708 195 пациентов из общего числа 5 396 013 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В заявлении подчеркивается, что 6902 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 27 709 835 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.