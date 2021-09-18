Бразилиа, 18 сентября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Смерть 16-летней девушки в Бразилии якобы не связана с вакцинацией против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба минздрава бразильского штата Сан-Паулу.

Вакцинация

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Сообщается, что специалисты ведомства изучили случай летального исхода после прививки препаратом от Pfizer. По их мнению, причиной смерти стало аутоиммунное заболевание тромботическая тромбоцитопеническая пурпура, а не вакцинация.

«Это редкое и тяжелое аутоиммунное заболевание, как правило, неизвестной этиологии, и нет возможности установить причинно-следственную связь», — добавили в ведомстве.

Ранее минздрав Бразилии зафиксировал случай смерти после вакцинации против коронавирусной инфекции у 16-летнего подростка. Сама американская фармацевтическая компания Pfizer отрицает, что смерть была вызвана препаратом против COVID-19.