Вашингтон, 18 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты изучают возможность наращивания своего военного присутствия на территории Австралии, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Один из аспектов, который обсуждался, — возможность увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято», — заявил он.

Кирби добавил, что на австралийской территории уже размещены подразделения морской пехоты США. При этом Вашингтон ведет с Канберрой переговоры о других вариантах увеличения американского военного присутствия в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия, США и Великобритания подписали соглашение о партнерстве в сфере безопасности AUKUS. Также между Вашингтоном и Канберрой был заключен контракт на поставку Австралии атомных подводных лодок.