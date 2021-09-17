Москва, 18 сентября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Работу ботов, связанных с предвыборной агитацией, ограничит популярный в России мессенджер Telegram. Об этом 17 сентября написал в своём канале основатель Telegram Павел Дуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Дуров напомнил, что предвыборная кампания завершена и начался сам процесс выборов, во время которого во многих странах законодательно введён так называемый «день тишины». Это время, когда запрещена любая агитация.

Основатель Telegram пояснил, что считает такую практику полностью легитимной, поэтому с 00:00 мск 18 сентября руководство мессенджера планирует ограничить работу ботов, связанных с агитацией.

Напомним, выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Граждане РФ избирают депутатов в Государственную Думу VIII созыва, а также глав 12 регионов страны и и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны. Избирательные участки будут открыты для голосования все три дня с 08:00 до 20:00 каждый день.