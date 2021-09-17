Вашингтон, 18 сентября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. Саммит в режиме онлайн, посвящённый вопросам борьбы с пандемией коронавируса, намерен организовать на полях сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН президент США Джозеф Байден. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сказано, что виртуальный саммит в рамках ГА ООН американский лидер созовёт 22 сентября. Встреча будет посвящена укреплению и расширению усилий по борьбе с COVID-19 и призвана сплотить в этой борьбе «гражданское общество, неправительственные организации, филантропов и сферу производства наряду с мировыми лидерами», а также согласовать ряд вопросов касательно общего видения проблемы.

Отмечается, что США намерены попросить участников саммита заявить о приверженности более амбициозным целям по целому ряду направлений. В частности, речь идёт о вакцинации населения в мире путём равного доступа к препаратам от COVID-19, урегулировании кризиса с медицинским кислородом, расширении доступа к тестам, медикаментам, средствам защиты и создании механизма финансирования по вопросам безопасности здоровья населения.

Кроме того, одно из направлений связано с обеспечением подотчётности с помощью механизма согласования целей, отслеживание статистики заболеваемости, а также поддержки друг друга в выполнении взятых на себя задач. Список приглашённых на онлайн-саммит обнародован не был.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех участников ГА ООН привиться от коронавируса.