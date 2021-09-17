Гавана, 18 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. На Кубе за прошедшие сутки выявили 8291 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на кубинской территории достигло 784 416. Также за минувшие сутки в стране скончались 75 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 6676 пациентов.

Отмечается, что главный очаг распространения инфекции находится в провинции Пинар-дель-Рио — на нее приходится 1629 выявленных за 17 сентября случаев. При этом на Кубе уже прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции более 11,2 млн жителей республики.