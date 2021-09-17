Приштина, Сербия, 18 сентября, 2021, 01:07 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 17 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались 19 носителей коронавируса.

IsmailGagica Приштина Косово

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По официальным данным, в результате исследования 6079 образцов 17 сентября было выявлено 279 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1269 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 158 тысяч случаев заражения, 143 333 пациента уже здоровы, около 2900 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 19 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет около 12 464. В Косово действует комендантский час.