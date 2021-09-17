Скопье, 18 сентября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Северной Македонии 17 сентября в результате исследования 4384 образцов выявили 561 нового носителя коронавируса. 507 пациентов в стране выздоровели. За день умерли 29 носителей вируса. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают 100 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 186 010 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6396. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово.

С начала пандемии 166 606 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 13 008 человек, и это число стремительно растет. Резкое ухудшение ситуации привело к введению ограничений на посещение заведений общепита для непривитых граждан.