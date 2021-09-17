Ньюкасл, Великобритания, 18 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 17 сентября в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» футбольный клуб «Ньюкасл» в матче пятого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграл вничью с «Лидс Юнайтед». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Leedsunited.com Трибуна болельщиков на матче «Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс»

Первый мяч на 13-й минуте встречи забил 24-летний бразильский нападающий Рафаэль Диас после передачи Патрика Бэмфорда — 0:1. Через 31 минуту Аллан Сен-Максимен восстановил равновесие в счете — 1:1.

Желтые карточки: Мэтт Ритчи — 8, Мигель Алмирон — 39, Родриго — 57, Хуниор Фирпо — 80.

Бригада арбитров: Майк Дин | Йан Хассин | Даррен Канн | Майкл Солсбери | Джарред Джиллетт.

Составы команд:

«Ньюкасл»: Дарлоу, Кларк, Ласселс, Ритчи, Хайден, Манкильо (Крафт, 81'), Алмирон (Фрэйзер, 62'), Уиллок, Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90').

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг (Шеклтон, 89'), Фирпо, Купер, Даллас, Диас (Саммервилл, 67'), Филлипс, Клих, Джеймс (Робертс, 61'), Родриго, Бэмфорд.

Статистика матча («Ньюкасл» / «Лидс Юнайтед»)

Удары 16/22

Удары в створ 7/9

Владение 37%/63%

Угловые 4/5

Нарушения 9/11

«Ньюкасл», набрав два очка, временно занимает восемнадцатую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед» с тремя очками поднялся на шестнадцатое место.