Приштина, , 23:51 — REGNUM Парламент Косово в ночь с 16 на 17 сентября (в 6:46 по местному времени) утвердил новый состав правительства страны.

Эди Рама U.S. Department of State

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 77 депутатов из 140, против — 53, один воздержался. Оппозиционные депутаты покинули заседание сразу, как только премьер-министр Эди Рама начал свое выступление.

Заместителем премьер-министра станет Арбен Ахметай, ранее занимавший посты министра экономики и главы комитета по реконструкции экономики.

Бывший министр обороныОльта Джачка останется на посту министра Европы и иностранных дел, пост министра обороны сохранит за собойНико Пелеши.

Министром юстиции станет Ульси Манья, МВД возглавитБледи Чучи, министерство финансов — Делина Ибрахими. Энергетикой и инфраструктурой будет ведатьБелинда Балуку, пост главы министерства здравоохранения и социального благополучия сохранит Огерта Манастирлиу.

Министром спорта будетЭвис Куши, министром сельского хозяйства — Фрида Крифта. Поднимать туризм после пандемии будетМиреля Кумбаро, а культурные скрепы будет беречь Эльва Маргарити.

Женщины возглавят четыре необычных министерства: по отношениям с парламентом —Элиса Спиропали, по защите предпринимательства — Эдона Биляли, проблем молодежи и детей —Бора Бужачи, стандартов и услуг — Мильва Икономи.

Напомним, коалиция партий во главе сЭди Рамой одержала победу на парламентских выборах 25 апреля этого года.

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