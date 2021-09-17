Тирана, 17 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Парламент Албании в ночь с 16 на 17 сентября (в 6:46 по местному времени) утвердил новый состав правительства страны.

U.S. Department of State Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, «за» проголосовали 77 депутатов из 140, против — 53, один воздержался. Оппозиционные депутаты покинули заседание сразу, как только премьер-министр Эди Рама начал свое выступление.

Заместителем премьер-министра станет Арбен Ахметай, ранее занимавший посты министра экономики и главы комитета по реконструкции экономики.

Бывший министр обороны Ольта Джачка останется на посту министра Европы и иностранных дел, пост министра обороны сохранит за собой Нико Пелеши.

Министром юстиции станет Ульси Манья, МВД возглавит Бледи Чучи, министерство финансов — Делина Ибрахими. Энергетикой и инфраструктурой будет ведать Белинда Балуку, пост главы министерства здравоохранения и социального благополучия сохранит Огерта Манастирлиу.

Министром спорта будет Эвис Куши, министром сельского хозяйства — Фрида Крифта. Поднимать туризм после пандемии будет Миреля Кумбаро, а беречь культурные скрепы — Эльва Маргарити.

Женщины возглавят четыре необычных министерства: по отношениям с парламентом — Элиса Спиропали, по защите предпринимательства — Эдона Биляли, проблем молодежи и детей — Бора Бужачи, стандартов и услуг — Мильва Икономи.

Напомним, коалиция партий во главе с Эди Рамой одержала победу на парламентских выборах 25 апреля этого года.