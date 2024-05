Лондон, 17 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Британская рок-группа Manic Street Preachers накануне выпустила свой новый студийный альбом «The Ultra Vivid Lament», ставший 14-м в её дискографии и первым за последние 23 года альбомом, достигшим первой строчки в британском альбомном чарте, информирует NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Как было показано в чартах середины недели, рок-группа боролась с поп-рокерами Steps, чтобы вытеснить рэпера Drake с вершины чартов. Теперь стало известно, что Manic Street Preachers зарегистрировали 27 тысяч продаж нового альбома, из которых 91% приходится на физические копии, включая 6300 копий на виниле. Они превзошли Steps на 2 тысячи проданных единиц.

Drake опустился на третье место со своим новым студийником «Certified Lover Boy», в то время как остальные позиции в первой пятерке занимают The Stranglers с «Dark Matters» и The Vaccines с пятым альбомом «Back In Love City», замыкающим топ-5 британского чарта.