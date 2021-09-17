Рим, 17 сентября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Требование предоставлять «антикоронавирусные паспорта» для получения доступа к большинству социальных возможностей не является вмешательством в приватную жизнь граждан, такое решение вынес в пятницу, 17 сентября, Государственный совет Италии.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Судьи отметили, что у граждан сохраняется возможность не прививаться и, таким образом, не предоставлять в процессе проверки никаких личных данных. Вместе с тем в данной ситуации общественное благо (а именно победу над эпидемией и снятие экономических ограничений) следует считать высшей ценностью, добавили члены совета.

С требованием признать указанное требование незаконным вмешательством в приватную жизнь ранее выступили четверо активистов — «антипрививочников».

По данным на17 сентября, в Италии умерли130 233человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на66(днем ранее — на67). Число подтвержденных носителей выросло на4552(днем ранее — на5117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 627 699 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражен114 271человек(на2071 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 706 640человек, что составляет67,59% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.