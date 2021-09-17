Калуга, , 22:42 — REGNUM В первый день голосования, 17 сентября, в Калужской области на выборы пришли 130 413 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Голосование Kaluga-gov.ru

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По состоянию на 20:00 на выборах кандидатов в депутаты Госдумы РФ проголосовали 17,03% жителей Калужской области. Для голосования в регионе открыто 727 избирательных участка. Работают семь тысяч территориальных избирательных комиссий. В списки избирателей включены 796 038 человек. Сделать свой выбор можно в любой день с 17 по 19 сентября с 8:00 до 20:00 (мск).

За процессом голосования наблюдают члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также более двух тысяч наблюдателей, присутствуют СМИ, сотрудники правоохранительных органов и МЧС.

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