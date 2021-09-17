Рим, 17 сентября, 2021, 22:28 — ИА Регнум. Власти Италии в ближайшее время рассмотрят вопрос о возможности предоставления «антикоронавирусных паспортов» тем гражданам страны, которые привились за рубежом одной из вакцин, не сертифицированных в ЕС, заявил в пятницу, 17 сентября, заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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В настоящее время в ЕС сертифицированы лишь четыре вакцины от коронавируса — Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.

По данным на17 сентября, в Италии умерли130 233человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на66(днем ранее — на67). Число подтвержденных носителей выросло на4552(днем ранее — на5117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 627 699 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражен114 271человек(на2071 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 706 640человек, что составляет67,59% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.