Милан, Италия, 17 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. 16 сентября 2021 года в итальянском регионе Ломбардия (Милан) было сделано более чем в два раз больше прививок от коронавируса, чем днем ранее, сообщили местные власти.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Наблюдатели связывают это с решением правительства об ограничении доступа на рабочие места для граждан без «антикоронавирусного паспорта» с октября 2021 года.

По данным на17 сентября, в Италии умерли130 233человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на66(днем ранее — на67). Число подтвержденных носителей выросло на4552(днем ранее — на5117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 627 699 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражен114 271человек(на2071 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали40 706 640человек, что составляет67,59% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.