Ташкент, , 21:56 — REGNUM Лорд Ахмад Уимблдонский, спецпредставитель премьер-министра Британии по предотвращению сексуального насилия, министр по делам Южной Азии и Содружества совершил официальный визит в Узбекистан и встретился с заместителем министра финансов Узбекистана Одилбеком Исаковым, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

В минуты отдыха Иллюстрация из комикса «Капитан Британия»

В ходе визита был подписан меморандум о взаимопонимании (MOU) по экономическому сотрудничеству, который уже назван началом сотрудничества двух стран по программе «Эффективное управление в интересах экономического развития» (EGED).

«Великобритания намерена продолжать оказывать поддержку Правительству Узбекистана в проведении важнейших реформ в области инклюзивного экономического развития и государственного управления в рамках программы EGED», — заявил спецпредставитель премьер-министра Британии по предотвращению сексуального насилия.

Отмечено, что также лорд Ахмад Уимблдонский встретился с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сенатором Содиком Сафоевым, министром юстиции Русланбеком Давлетовым и первым заместителем министра по инвестициям и внешней торговле Лазизом Кудратовым.

Отдельно обсуждалось взаимодействие Лондона и Ташкента в связи с ситуацией в Афганистане.

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