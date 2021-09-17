Вашингтон, 17 сентября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Четвероногий «Сервисный робот для обеспечения безопасности на производстве» создан специалистами компаний Hyundai Motor Group и Boston Dynamics, сообщает ИА Красная Весна 17 сентября со ссылкой на пресс-службу Hyundai.

Марина Каширская ИА REGNUM Робот

Робот, созданный на основе разработок Boston Dynamic Spot, предназначен для выявления различных рисков на промышленных производствах и обеспечения безопасности сотрудников.

«Сервисный робот Factory Safety Service Robot — это первый совместный проект с Boston Dynamics. Робот поможет обнаружить опасность и обеспечить безопасность людей на промышленных объектах», — заявил на презентации руководитель лаборатории робототехники Hyundai Motor Group Донг Джин Хён.

Робот оснащен тепловизором для обнаружения людей и определения окружающей температуры. Риск возникновения чрезвычайной ситуации он будет определять в ходе постоянного обмена данными с центром управления. В случае угрозы ЧС робот подаст сигнал тревоги.

Аппарат отправится на испытания на автомобильный завод Kia в Южной Корее.

Напомним, компания Hyundai Motor Group в 2021 году приобрела контрольный пакет акций Boston Dynamics.