Душанбе, , 20:56 — REGNUM В Душанбе на полях саммита ШОС прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с министром иностранных дел КНР Ван И; во время переговоров лидер Таджикистана попросил гостя передать сердечный привет председателю КНР Си Цзиньпину и благодарность за большую помощь Китая в развитии национальной экономики Таджикистана. Об этом 17 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая высокую оценку Э. Рахмоном роли ШОС в региональных и мировых делах.

Э. Рахмон также поблагодарил Китай за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса и поддержку завершившемуся председательству Таджикистана в ШОС. Он выразил готовность к дальнейшему развитию контактов и взаимодействия, уделив особое внимание афганской проблеме и другим вопросам регионального мира и стабильности.

Передав главе Таджикистана сердечный привет от Си Цзиньпина, китайский министр отметил, что две страны первыми создали сообщество в сфере развития и безопасности и вне зависимости от международной динамики будут стоять «плечом к плечу как надежные партнеры». Ван И также выразил готовность к взаимодействию с Душанбе в вопросах, связанных с Афганистаном, с целью защиты общих интересов и стабильности в регионе.