Берлин, 17 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Жители германской федеральной земли Баден-Вюртемберг получили инъекции просроченной вакцины от коронавируса, пишет 17 сентября Bild.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Отмечается, что 840 жителей региона оказались привиты просроченным препаратом производства Moderna: случаи зафиксированы в городах Ройтлинген, Эсслинген и Зиндельфинген. В Ройтлингене и в Эсслингене просроченный препарат применялся после 9 сентября, в Зиндельфинген с 8 августа по 14 сентября.

Издание пояснило, что привили пациентов просроченным препаратом из-за ошибки в указанном на упаковке сроке годности. Комментируя этот инцидент, представитель центра вакцинации в Зиндельфингене Мартина Бурхерт-Граеве заявила, что опасности для пациентов нет и вакцина должна сработать.