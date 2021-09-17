Москва, 17 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Госдуме возмущены тем, что в Европарламенте призвали провести расследование против «Газпрома» из-за цен на газ.

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«Простите за непарламентское, но антироссийский политический «маразм крепчает». Дождь или снег пошел, газ вдруг подорожал — для Европарламента виновата всегда Москва», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Группе из примерно 40 евродепутатов (преимущественно из стран Прибалтики и Польши) вдруг показалось, что «коварная рука» «Газпрома» крутит вверх ручку цен на газ в Европе, и на этом основании они призывают Европейскую комиссию расследовать эту ситуацию с точки зрения антимонопольных норм ЕС, продолжил депутат.

«По всей видимости, таким образом младоевропейцы в русофобском угаре продолжают вести неравную схватку с «Северным потоком-2», отказываясь признавать сугубо экономический характер проекта», — делает вывод Слуцкий.

Однако политизация вопросов запуска трубопровода, искусственные задержки этого процесса также ведь могут быть одними из факторов турбулентности на европейских энергорынках при совпадении мирового спроса, погодных условий и снижения производственных возможностей в странах Старого света, констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, российские запасы природного газа являются наиболее крупными в мире и их хватит более чем на 100 лет, подсчитали в газодобывающей компании.