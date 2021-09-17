Белград, 17 сентября, 2021, 20:27 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки обнаружено еще 7700 случаев заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умерли 34 пациента. Такие данные опубликовал Институт общественного здоровья Сербии 17 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число тяжелобольных выросло по сравнению с предыдущим днем — в больницах находится более 4000 пациентов, из них 163 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Врачи предупреждают, что все чаще этим тяжелым респираторным заболеванием болеют дети. Поэтому министерство образования выработало специальную схему, по которой будут учится сербские школьники во время ухудшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, что с начала эпидемии в Сербии было зарегистрировано 853 686 случаев заражения COVID-19.