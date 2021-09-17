Въезд в Британию потребует сдачу одного теста на COVID-19
Лондон, 17 сентября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Один недорогой тест на коронавирус потребуется желающим пересечь границу Великобритании. Правила въезда будут смягчены с 4 октября, передаёт 17 сентября Sky News.
Nathan
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По словам британского министра транспорта Гранта Шэппса, с 4 октября полностью привитым иностранцам для въезда в Великобританию придётся сдавать только один недорогой тест на коронавирус.
Это правило распространяется на жителей большинства стран мира, в том числе России. Британские власти объяснили смягчение улучшением эпидемиологической обстановки в стране.