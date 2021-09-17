Вашингтон, 17 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Федеральное управление гражданской авиации США ввело запрет на полёты гражданских беспилотников в радиусе двух миль от пограничного пункта в Дель Рио на границе с Мексикой, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

Мигранты в США

В официальном сообщении ведомства указано, что бесполётная зона над пунктом пограничного контроля устанавливается с 16 по 30 сентября. Запрет не распространяется на летательные аппараты, проходящие на высотах более 300 метров.

По мнению СМИ, запрет последовал за материалом телеканала Fox News, показавшего многотысячный лагерь мигрантов под пограничным мостом в Дель Рио. По утверждению телеканала, пограничники заявляли журналистам, что ситуация «выходит из-под контроля».

При этом мэр города Дель-Рио обратился к президенту Байдену, публично заявив о кризисе на этом погранпереходе.