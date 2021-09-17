Амстердам, , 19:07 — REGNUM Две должности теперь совмещает Фердинанд Грапперхаус — и.о. министра безопасности и юстиции Нидерландов и и.о. министра обороны, сообщили 17 сентября в голландском правительстве.

Готовность к должности Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Комментируя отставку и.о. министра обороны Нидерландов Анка Бейлевельда на фоне ситуации в Афганистане и проблем с эвакуацией из республики голландцев, а также афганцев в европейскую страну, в правительстве страны пояснили:

«Пока не будет назначен новый министр, Фердинанд Грапперхаус будет временно отвечать за деятельность министерства обороны».

Напомним, в Нидерландах на фоне афганской ситуации ушли в отставку уже два министра: накануне, 16 сентября, кресло и.о. главы МИД покинула Сигрид Каг.

Вместо неё назначен и. о. министра внешней торговли и развития сотрудничества Том де Брюйн: так же, как и Грапперхаус, он временно будет совмещает две должности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах министр ушла в отставку из-за кризиса с афганскими мигрантами