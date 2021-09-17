Вашингтон, 17 сентября 2021, 18:55 — REGNUM Следующее десятилетие должно кардинально изменить политику стран в отношении климата, пора наконец сокращать выбросы, заявил 17 сентября американский президент Джо Байден перед открытием онлайн-саммита по энергетике и климату.
Он напомнил, что в ноябре этого года в городе Глазго (Шотландия, Великобритания) состоится 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Отметив, что это мероприятие — только промежуточное в борьбе с проблемой выбросов, Байден сказал:
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