Улан-Удэ, , 18:14 — REGNUM В Бурятии в 20 часов по местному времени завершился первый день голосования. По данным республиканского избиркома, явка к этому моменту составила 14,44%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Бурятии завершился первый день голосования Правительство Бурятии

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Всего на избирательные участки явились более 98,6 тыс. местных жителей. Общее число избирателей в республике составляет 694,5 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 15 часов в республике проголосовали 9,68% избирателей или 67 507 человек.

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