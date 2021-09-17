Нью-Йорк, США, , 18:12 — REGNUM Резолюция Совбеза ООН по продлению миссии в Афганистане не учитывает угрозу со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вопрос наркотрафика, заявила 17 сентября зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

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Комментируя принятую СБ ООН резолюцию, продлевающую на полгода миссию организации в Афганистане и поддержанную Россией при голосовании, Евстигнеева сказала:

«Сожалеем, что из-за позиций отдельных членов совета в итоговом варианте резолюции не были учтены объективные оценки угроз в Афганистане со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также застарелой наркопроблемы, которые продолжают оставаться многолетними вызовами не только для страны, но и для региона в целом и за его пределами».

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