Нью-Йорк, США, 17 сентября 2021, 18:12 — REGNUM Резолюция Совбеза ООН по продлению миссии в Афганистане не учитывает угрозу со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вопрос наркотрафика, заявила 17 сентября зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева.
Комментируя принятую СБ ООН резолюцию, продлевающую на полгода миссию организации в Афганистане и поддержанную Россией при голосовании, Евстигнеева сказала:
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