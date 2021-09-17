Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге разгорелся громкий выборный скандал после того, как в сумке сотрудницы одной из участковых избирательных комиссий (УИК) во время досмотра обнаружили стопку бюллетеней, которые женщина пыталась пронести на участок. В Горизбиркоме пообещали разобраться с ситуацией и заверили, что речь не идёт о попытке вброса, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, передаёт 17 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Schekinov Alexey Victorovich Избирательные бюллетени

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По словам Кузьмина, женщина со стопкой бюллетеней в сумке, которую полицейские задержали в центре Петербурга на входе в УИК №2188, в школе №181, — сотрудница детского сада. Она, как и большинство членов данной УИК, также является членом избирательной комиссии этого участка. Накануне выборов они не успели проштамповать и подписать часть избирательных бюллетеней, поэтому взяли их на работу, чтобы доделать, «им так это было удобней». 17 сентября выяснилось, что какого-то количества бюллетеней не хватает. Был составлен акт о нехватке бюллетеней, а председатель УИК попросила коллегу принести забытый остаток.

«Она их принесла. Сотрудники МВД раскрыли сумку и обнаружили бюллетени. Это не поддельные бюллетени, они сейчас помещены в сейф УИК. В конце дня голосования, в 20:00 мск, мы подключим всех заинтересованных лиц и пересчитаем эти бюллетени. Уже сейчас понимаем, что это те самые недостающие бюллетени. Произошла неприятная ситуация, которая не повлекла нарушение ни чьих избирательных прав. Естественно, ни о каких фальсификациях не идёт речь, бюллетени не были заполнены», — подчеркнул Кузьмин.

Он также заметил, что действиям участковой избирательной комиссии, ее составу, будет вынесена оценка.