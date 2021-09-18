Афины , , 12:45 — REGNUM В Евросоюзе обязаны построить справедливое будущее, в котором люди и природа «будут сосуществовать в гармонии и плодотворности», заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в статье, опубликованной испанской газетой «El Pais» 17 сентября.

Климат

Мицотакис предложил меры по защите окружающей среды от угрозы климатического кризиса. Под заголовком «Что о нас подумают будущие поколения?» он написал о бедствиях, которые происходят во всем мире в результате климатического кризиса, и о необходимости действовать оперативно, добавив, что саммит средиземноморских стран-членов ЕС, который проходит 17 сентября в Афинах, призван предложить решения, которые будут касаться не только будущих историков, но и нынешнего и будущих поколений.

Мицотакис предложил согласовать государственные и частные инвестиции в направлении адаптации к изменению климата, ускорения создания инфраструктуры, позволяющей обходиться без выбросов углерода, и подчеркнул необходимость восстановления экологического ущерба от наводнений и пожаров для сохранения биоразнообразия. Он также призвал к совместным действиям и мерам по борьбе с переловом рыбы, управлению восстановлением туризма после пандемии и модернизации Европейского механизма гражданской защиты.

«Президенты Франции и Кипра, премьер-министры Италии, Испании, Хорватии, Мальты, Словении и Греции, министр иностранных дел Португалии находятся сейчас в городе, который породил демократию, чтобы служить двум универсальным целям: миру, безопасности и сотрудничеству в Средиземноморье, а также защите жизни от мести природы, — отметил Мицотакис, имея в виду рекордные температуры и продолжительную засуху летом в Греции и многих других странах, где люди и леса погибли в результате пожаров. — Таким образом, климатический кризис больше не является абстрактным понятием. Он приземлился на наших прекрасных берегах и представляет собой видимую угрозу нашей окружающей среде, нашим обществам и нашей экономике».

Мицотакис также подчеркнул, что климатический кризис требует радикальных изменений всей государственной политики.