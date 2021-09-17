Нижний Новгород, 17 сентября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Комиссия Федерального собрания России по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение Нижегородской области 240 млн рублей из резервного фонда правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Эти деньги должны будут направить на софинансирование расходов на закупку лекарств для лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией и получающих медицинскую помощь на дому.

По словам председателя комиссии Андрея Макарова, сейчас имеется возможность приобретать на госсредства препараты для эффективного амбулаторного лечения людей от COVID-19.

«Это позволяет снизить нагрузку на стационары и переориентировать их на помощь больным с хроническими заболеваниями», — подчеркнул он.