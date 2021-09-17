Ереван, , 17:46 — REGNUM Армения инициировала судебное разбирательство в Международном суде (МС) ООН, обвинив Азербайджан в нарушениях Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD), сообщает 17 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-службу МС ООН.

И. о премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев President.az

Армянская сторона утверждает, что Азербайджан несколько десятилетий подвергал её граждан расовой дискриминации, массовым пыткам, убийствам и другим действиям, нарушающим нормы Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD).

Кроме того, Ереван обвиняет Баку в антиармянской пропаганде, поток которой не прекращается с 1994 года.

«Оскорбительная риторика Азербайджана способствовала и сопровождалась, среди прочего, системной дискриминацией армян в Азербайджане, уничтожением армянского культурного наследия и многочисленными нарушениями действующих соглашений о прекращении огня», — указано в заявлении, поданном Арменией.

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