Стокгольм, 17 сентября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. На этой неделе в Швеции отмечен заметный рост числа зарегистрированных случаев смерти от COVID-19. Вот уже несколько дней подряд число погибших выражается двузначными числами. Однако в Агентстве общественного здравоохранения успокоили общественность, указав на то, что этому есть вполне логичное объяснение. Об этом 17 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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По данным Агентства общественного здравоохранения, «всплеск смертности» в основном связан с большим временным лагом в базе данных SmiNet в результате работ по техническому обслуживанию серверов. Так, например, 22 новых зарегистрированных случая смерти за 17 сентября произошли в промежуток с 3 по 16 сентября.

В то же время в ведомстве отметили, что за несколько последних дней реальный уровень смертности от COVID-19 в Швеции, действительно, немного вырос, и технические работы не имеют к этому никакого отношения. По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, в течение семидневного промежутка от COVID-19 ежедневно умирают порядка пяти человек в день.