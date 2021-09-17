Москва, , 17:32 — REGNUM США и их союзники по НАТО после двадцатилетнего присутствия в Афганистане покинули страну в состоянии полной разрухи, не оставив после себя ничего кроме оружия. Об этом заявил 17 сентября президент России Владимир Путин, выступая на совместном заседании глав государств ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

«Они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что, уходя из Афганистана, «западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов».

«Это, пожалуй, единственное, чем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разжились, что они получили после двадцатилетнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет», — констатировал президент России.

В остальном же, по его словам, страна оказалась «в состоянии полной экономической и социальной разрухи».

Напомним, ранее в ходе заседания Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты и НАТО должны взять на себя основную долю расходов на восстановление Афганистана после конфликта.

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