Вашингтон, , 17:21 — REGNUM Политика администрации Байдена по сокращению поставок моноклональных антител от COVID-19 в штат Флорида получит жесточайший отпор, заявил 16 сентября губернатор Флориды Рон ДеСантис в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter.

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Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Я буду сражаться изо всех сил, чтобы преодолеть жестокое решение Байдена радикально сократить жизненно важное лечение моноклональными антителами жителей Флориды. Мы наблюдаем резкое сокращение числа госпитализаций из-за усилий по раннему лечению», — заявил ДеСантис.

Кроме того, ДеСантис заявил, что правительство штата уже связалось с другими компаниями-производителями моноклональных антител, чтобы закупать препарат напрямую.

Стоит отметить, что ранее сторонники Демократической партии выступили с заявлениями в СМИ о том, что продвигаемое ДеСантисом лечение «Регенероном» (препарат с моноклональными антителами) является мошенничеством с целью обогащения компании-спонсора ДеСантиса.

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