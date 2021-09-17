Баку, 17 сентября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган принял министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова и первого заместителя министра обороны — начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенанта Керима Велиева. На приеме также присутствовали министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар и начальник Генерального штаба генерал Яшар Гюлер, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Пользователи азербайджанских социальных сетей прокомментировали данное событие по-разному. Кто-то думает, что это обычная встреча, кто-то рассматривая фотографию со встречи, ищет знаки и намеки в картинах на стене, но многие все же считают, что все неспроста, грядет война…

Teymur Abdulla:«Военно-политический союз, плюс подключение всей Центральной Азии с Пакистаном, и возрожденный Исламский мир. Задача номер один сейчас — постепенное выдавливание Кремля из региона».

Elçin: «Хулуси Акар производит такое впечатление, как будто это его призвание быть министром обороны, у него такая внешность и взгляд мудрого, строгого, порядочного военного человека!».

Hugo Chavez@HugoChavez91: «Это в преддверии годовщины Освобождения Баку 15 сентября 1918 года. События 2020 года схожи с теми событиями. Братья турки второй раз в истории помогли нам вернуть наши территории. Но на этот раз никаких большевиков и 11 красной армии не будет. Россия будет дальше слабеть и постепенно сваливать из региона».

Aslan Aslanoff: «Да. похожий момент был летом 2020 года, когда наши министры один за другим ездили в Турцию. Тогда это известно чем закончилось. Думаю, надо подождать, что-то будет, все неспроста».

Tario Ismail:«Кабинет тот же, а картины другие висят. Что бы это значило?»

Пользователи в Youtube пишут:

Zamig Ismayilzada:«Начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Генерального штаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером. Последний был в военном берете, что бывает крайне редко и несёт в себе месседж — «Готов воевать!». А кому этот месседж, думаю, все уже догадались».

Sebuhi Nuruyev:«На мой взгляд, это не случайная встреча и не простая встреча. Надеюсь, все будет хорошо».

Али Алиев: «Что-то серьёзное намечается не просто так это, видимо пошли новые беспилотники Акынджы заказывать».

Anar Bədəlov:«Думаю, МО Турции не случайно недавно на границу с Сирией ездил. Наша политика больше не может быть ограничена только в рамках нашего региона и требует синхронизации наших интересов с нашими союзниками по крови. Также им для решения своих геополитических задач. Исторический урок преподан. We made our homeworks. Американцы и французы своими поездками препятствуют коридору и русские это используют чтобы тянуть резину».

Sea0901737:«Намёк на войну с РФ? Если да, то плохо все».

Qara Nagiyev:«Не потянем с Турцией вместе».

Samadova Aygun: «Думаю, если в Идлибе начнётся война, то там в Карабахе тоже неизбежно будет война!».

Fuadbaku:«Возможно, вероятность есть. Но это будет война непосредственно с Россией в таком случае. А оно нам надо?».

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и командиры сфотографировались на память с личным составом во главе самолетов F-16, МиГ-29 и Су-25, участвующих в совместных лётно-тактических учениях «Сокол ТурАз — 2021».

Пользователи Телеграм комментируют фотографию на одном из тг-каналов:

Илгар Исмаилов:«Когда мы заменим летающие гробы?».

@ilyasmorningstar:«Будем надеяться, что в будущем мы перейдем на авиацию других стран, не российскую».

Али Каримли, политик, Председатель Партии Народного Фронта Азербайджана пишет в своем Facebook:

Ali Karimli: «Власти Азербайджана также не должны обманывать себя такой бездействующей структурой, как Движение неприсоединения, бояться давления со стороны России и правильно использовать эту историческую возможность. Между Азербайджаном и Турцией должно быть подписано межгосударственное соглашение о взаимной обороне, которое должно быть одобрено парламентами стран».

Бывший председатель Партии Народного Фронта Азербайджана комментирует под постом Али Каримли:

Nureddin Memmedli: «Турция сделала шаг, которого мы ожидали. Азербайджан также должен сказать свое слово и подписать соглашение о взаимной безопасности».

M Əmin Rzazadə: «История нам не простит, если мы не превратим шансы в потенциал!».