Москва, , 17:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает необходимым начать поэтапную разморозку средств Афганистана в международных структурах. Об этом он заявил 17 сентября, выступая на совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества.

«Ситуация в афганской экономике, безусловно, крайне тяжёлая, все средства в зарубежных банках заморожены. По оценке ООН, на сегодняшний день половина афганцев нуждается в гуманитарном содействии, чтобы просто выживать: каждый третий лишён доступа к продуктам питания», — сказал российский лидер.

Он выразил опасение, что отсутствие средств в казне Афганистана «может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием».

Путин особо подчеркнул, что теперь в Афганистане также появилось «оружие, которое бросили американцы, стоимостью в миллиарды долларов».

«В этой связи, думаю, имеет смысл провести работу и с США, и с другими западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и Международного валютного фонда», — сказал президент России.