Оренбург, 17 сентября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области назвали первые результаты явки избирателей на выборы. По состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) явка составила 9,59%, сообщает облизбирком.

Rama Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

За шесть часов в голосовании приняли участие 145 800 избирателей.

Напомним, в регионе проходят выборах депутатов Госдумы, Заксобрания и ряда местных советов. В трех селах выбирают глав.