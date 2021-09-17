Москва, 17 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Интерес москвичей к ДЭГ — дистанционному электронному голосованию — объясняется открытостью властей и простотой процедуры, сообщил 17 сентября журналистам директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Er. ru Дистанционное электронное голосование

Чеснаков «Очень важна та открытость, которую демонстрируют и власти в целом, и в Москве, правительство Москвы, Мосгоризбирком, которые организовали очень важную площадку, нужную для граждан и позволяющую в оперативном режиме получать информацию».

Под площадкой эксперт подразумевает Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице страны. Добавим, что в реестр ДЭГ в Москве включены свыше двух миллионов избирателей.