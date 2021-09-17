Кемерово, 17 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области явка избирателей на 15:00 (время местное) сегодня, 17 сентября, составила 20,59%. К этому времени проголосовали 398 256 жителей региона. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Явка Кемеровской области по избирательным округам: округ №101 — проголосовали 105 405 избирателей (21,64%); округ №102 — 102 860 избирателей (21,53%); округ №103 — 115 758 избирателей (24,37%); округ №104 — 74 233 избирателя (15,01%).

Напомним, что в 8:00 сегодня, 17 сентября, в Кемеровской области открылись избирательные участки.